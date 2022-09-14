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В Бостонском марафоне 2023 года впервые примут участие небинарные спортсмены, но россиян не допустят

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В Бостонском марафоне 2023 года впервые примут участие небинарные спортсмены, но жители России и Белоруссии не смогут выступить на турнире.
В Бостонском марафоне 2023 года впервые примут участие небинарные спортсмены, но россиян не допустят
  • AP
  • © Charles Krupa

Россияне и белорусы, не являющиеся на данный момент резидентами одной из этих стран, смогут поучаствовать в марафоне в нейтральном статусе, передаёт пресс-служба.

Мероприятие пройдёт 17 апреля 2023 года.

Напомним, что Бостонский марафон — один из старейших и престижнейших марафонских забегов в мире, член AIMS и одновременно член лиги World Marathon Majors.

Ранее сообщалось, что на старт полумарафона «Лужники» 21 августа вышли около 7 тыс. участников.

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