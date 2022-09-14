В Бостонском марафоне 2023 года впервые примут участие небинарные спортсмены, но россиян не допустят
- AP
- © Charles Krupa
Россияне и белорусы, не являющиеся на данный момент резидентами одной из этих стран, смогут поучаствовать в марафоне в нейтральном статусе, передаёт пресс-служба.
Мероприятие пройдёт 17 апреля 2023 года.
Напомним, что Бостонский марафон — один из старейших и престижнейших марафонских забегов в мире, член AIMS и одновременно член лиги World Marathon Majors.
Ранее сообщалось, что на старт полумарафона «Лужники» 21 августа вышли около 7 тыс. участников.