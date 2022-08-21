На старт полумарафона «Лужники» 21 августа вышли около 7 тысяч участников

В Москве 21 августа в четвёртый раз прошёл один из самых крупных забегов на 21,1 км в России — полумарафон «Лужники». На старт вышли около 7 тыс. спортсменов, среди которых были как профессиональные атлеты, так и любители.

Участники могли преодолеть дистанцию самостоятельно или вместе с друзьями: в этом году в рамках полумарафона впервые прошла командная эстафета, желающие могли зарегистрировать свою команду и пробежать в её составе часть дистанции — 5 или 6,1 км (финальный этап).

21 августа на старт вышли не только бегуны, но и спортсмены на хендбайках и гоночных колясках.

Абсолютным победителем забега среди мужчин стал Степан Киселёв, его время составило 1 час 6 минут 38 секунд. Второе место занял Михаил Кульков, его результат — 1 час 6 минут 46 секунд. Третье — Сергей Попов, он преодолел дистанцию за 1 час 7 минут 47 секунд.

Среди женщин первое место заняла Юлия Конякина, пробежавшая 21,1 км за 1 час 16 минут 54 секунды. Второй к финишу пришла Светлана Симакова (1 час 17 минут 24 секунды), третьей финишировала Галина Полищук с результатом 1 час 18 минут 22 секунды.

Победителей и призёров наградили кубками, денежными призами и подарками от организаторов и партнёров.

Следующий забег от команды Бегового сообщества — Московский марафон — пройдёт в столице 18 сентября, участники пробегут на выбор 10 или 42,2 км.