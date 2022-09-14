РУСАДА призвало родителей и тренеров не давить на юных спортсменов

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) опубликовало рекомендации к тренерам и родителям юных спортсменов.

«Спортсмен в группе риска, если он находится под давлением со стороны близких, которые ждут от него только победу. Юный атлет, зацикливаясь на мыслях о необходимости победы, живёт в страхе поражения», — говорится в сообщении РУСАДА.

Отмечается, что давление со стороны родителей и тренера может довести ребёнка до невротического состояния. Также спортсмен рискует получить травму, находясь в постоянном нервном и мышечном напряжении, а из-за потери уверенности в себе он может обратиться к запрещённым субстанциям для улучшения результатов и мнимого ощущения поддержки.

Ранее сообщалось, что всемирное антидопинговое агентство (WADA) завершило проверку РУСАДА.