WADA закончило аудиторскую проверку деятельности РУСАДА

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) завершило проверку Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«Аудит завершён», — приводит слова пресс-службы WADA ТАСС.

РУСАДА лишено статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу из-за нарушений. Проверка WADA является последним шагом по восстановлению статуса российского агентства, которое может состояться во второй половине декабря по окончании двухлетних санкций.

Ранее в WADA заявили, что продолжают следить за прогрессом в расследовании допингового дела фигуристки Камилы Валиевой, которое проводит РУСАДА.