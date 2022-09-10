военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

WADA закончило аудиторскую проверку деятельности РУСАДА

Короткая ссылка
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) завершило проверку Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
WADA закончило аудиторскую проверку деятельности РУСАДА
  • РИА Новости

«Аудит завершён», — приводит слова пресс-службы WADA ТАСС.

РУСАДА лишено статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу из-за нарушений. Проверка WADA является последним шагом по восстановлению статуса российского агентства, которое может состояться во второй половине декабря по окончании двухлетних санкций.

Ранее в WADA заявили, что продолжают следить за прогрессом в расследовании допингового дела фигуристки Камилы Валиевой, которое проводит РУСАДА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить