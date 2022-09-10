WADA закончило аудиторскую проверку деятельности РУСАДА
- РИА Новости
«Аудит завершён», — приводит слова пресс-службы WADA ТАСС.
РУСАДА лишено статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу из-за нарушений. Проверка WADA является последним шагом по восстановлению статуса российского агентства, которое может состояться во второй половине декабря по окончании двухлетних санкций.
Ранее в WADA заявили, что продолжают следить за прогрессом в расследовании допингового дела фигуристки Камилы Валиевой, которое проводит РУСАДА.