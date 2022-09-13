Мостовой связал большое число тренерских отставок с падением уровня РПЛ

Известный в прошлом российский футболист Александр Мостовой выразил мнение, что большое число тренерских отставок обусловлено снижением уровня Российской премьер-лиги (РПЛ).

«С чем связано большое количество отставок в РПЛ? Общий уровень чемпионата упал. Все начали хоть немного понимать, что нет ничего сверхъестественного. Многие же думают, что пришёл тренер и сразу что-то сделал или придумал… В футболе всё давно придумано — не надо изобретать велосипед. Простой пример — немцы в «Локомотиве». Они пришли со своей стратегией. Ребята, вы у себя эти стратегии применяйте. У нас и до вас люди играли в футбол, и во время, и после будут играть», — сказал Мостовой «Чемпионату».

При этом бывший полузащитник сборной России отметил, что в некоторых случаях поводом для отставки могли быть не спортивные результаты — как в случае с увольнением Сергея Юрана из «Химок».

«Никто не поймёт, почему был уволен Юран из «Химок». В чём секрет? Никто же не говорит нам. И сам Юран избегает ответа на вопрос», — добавил Мостовой.

Со старта сезона свой пост по тем или иным причинам покинули шестеро наставников. Игорь Шалимов был уволен с поста главного тренера екатеринбургского «Урала», Сергей Юран — «Химок». Впоследствии были расторгнуты контракты с его сменщиком в подмосковной команде Николаем Писаревым, возглавлявшим «Торпедо» Александром Бородюком, а также руководившими «Факелом» и «Ахматом» Олегом Василенко и Андреем Талалаевым соответственно.

Ранее бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев выразил мнение, что «Ахмат» поторопился с отставкой Талалаева.