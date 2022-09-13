В Финляндии опровергли информацию о переходе биатлонистки Виролайнен

Глава Союза биатлонистов Финляндии Калле Лядесмяки прокомментировал информацию о возможном переходе россиянки Дарьи Виролайнен в национальную команду.

«По информации нашей федерации, она не является гражданкой Финляндии. Она не контактировала с организацией», — цитирует Лядесмяки РИА Новости со ссылкой на Iltalehti.

Тренер Леонид Мякишев заявил, что его подопечная может перейти в сборную Финляндии, чтобы выступать на Кубке мира, потому что имеет гражданство страны.

Напомним, что в активе Виролайнен золото чемпионата Европы 2017 года в сингл-миксте, а также бронза континентального первенства 2014 года в гонке преследования. Её лучшей позицией по итогам Кубка мира является 16-е место в сезоне-2014/15.

Ранее Анфиса Резцова заявила, что поддержит решение дочери перейти в сборную Финляндии.