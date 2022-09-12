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Клубы РПЛ проголосовали за перенос матчей Кубка России

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Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) на общем собрании 12 сентября проголосовали за перенос туров Кубка России.
Клубы РПЛ проголосовали за перенос матчей Кубка России
  • Gettyimages.ru

По итогам собрания было принято решение о переносе матчей пятого и шестого туров «Пути РПЛ» Кубка России после 20 ноября из-за запланированных матчей национальной команды, сообщает официальный сайт РПЛ.

Также было принято решение, согласно которому календарь чемпионата будет приниматься общим собранием Лиги и утверждаться Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС), а дата проведения туров и время начала встреч будут определяться администрацией РПЛ.

РФС анонсировал товарищеские встречи с Киргизией, Ираном и Боснией и Герцеговиной.

Встреча с Киргизией пройдёт 24 сентября в Бишкеке. Место и дата проведения игры с Ираном остаются под вопросом. Матч с Боснией может не состояться из-за бойкота ведущих игроков команды.

Ранее президент Российской премьер-лиги Александр Алаев сообщил, что РПЛ высказался о скандальной ситуации с работой арбитров в матче девятого тура чемпионата страны по футболу между московским ЦСКА и «Краснодаром».

 

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