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Гендиректор «Рубина»: Самошников плюнул на «Динамо» и играет у нас с капитанской повязкой

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Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов высказался о срыве перехода защитника Ильи Самошникова в «Динамо».
Гендиректор «Рубина»: Самошников плюнул на «Динамо» и играет у нас с капитанской повязкой
  • Gettyimages.ru

«Нужно спросить «Динамо». Говорят, там были вопросы по его здоровью, но мы же им отдали все результаты медицинского обследования. Наверное, они просто передумали. Илья просто плюнул на них, играет у нас с капитанской повязкой», — цитирует Сайманова «Матч ТВ».

Напомним, что Самошников стал игроком «Рубина» в 2020 году. Он провёл за казанцев 65 матчей во всех турнирах и отметился тремя забитыми мячами. В нынешнем сезоне команда выступает в Первой лиге.

По информации СМИ, футболист провалил медицинский осмотр в московском клубе.

Ранее в «Рубине» рассказали о срыве перехода Самошникова в «Динамо».

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