В «Рубине» рассказали о срыве перехода Самошникова в «Динамо»

Пресс-атташе «Рубина» Иван Бодылевский сообщил, что защитник казанского клуба Илья Самошников не перейдёт в московское «Динамо».

«Да, переход Самошникова в московское «Динамо» не состоялся. Почему? Мы эту информацию оставим при себе. Был ли это отказ Ильи? Нет, просто два клуба не смогли договориться», — цитирует Бодылевского Sport24.

Защитник является воспитанником «Приалита» из Реутова. Также он известен по выступлениям за «Велес-М», «Арарат», «Шинник» и «Торпедо». Состав «Рубина» он пополнил в 2020 году, провёл за казанцев 65 матчей во всех турнирах и отметился тремя забитыми мячами.

Ранее сообщалось, что переход Самошникова из «Рубина» в «Динамо» сорвался.