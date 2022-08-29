«Чемпионат»: переход Самошникова из «Рубина» в «Динамо» сорвался

Переход защитника Ильи Самошникова из казанского «Рубина» в московское «Динамо» сорвался.

«Сделка была полностью согласована, но игрок провалил медосмотр перед подписанием контракта», сообщает источник «Чемпионата».

Защитник является воспитанником «Приалита» из Реутова. Также он известен по выступлениям за «Велес-М», «Арарат», «Шинник» и «Торпедо». Состав «Рубина» он пополнил в 2020 году, провёл за казанцев 65 матчей во всех турнирах и отметился тремя забитыми мячами.

Ранее у полузащитника «Рубина» Кузнецова диагностирован разрыв передней крестообразной связки.