Головин рассказал, за счёт чего «Монако» обыграл «Лион»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин поделился эмоциями от победы в матче чемпионата Франции с «Лионом».

«В принципе, можно сказать, что была равная игра, но всё решили стандарты. В этом компоненте мы выглядели гораздо лучше соперника. Именно так забили оба гола, всё удачно сложилось», — цитирует Головина Sport24.

В матче седьмого тура Лиги 1 «Монако» обыграл «Лион» со счётом 2:1. Александр Головин появился на поле с первых минут. Российский футболист не отметился результативными действиями.

Таким образом, «Монако» (11 очков) занимает седьмое место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Монако» Филипп Клеман расхвалил Александра Головина.