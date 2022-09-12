Головин рассказал, за счёт чего «Монако» обыграл «Лион»
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«В принципе, можно сказать, что была равная игра, но всё решили стандарты. В этом компоненте мы выглядели гораздо лучше соперника. Именно так забили оба гола, всё удачно сложилось», — цитирует Головина Sport24.
В матче седьмого тура Лиги 1 «Монако» обыграл «Лион» со счётом 2:1. Александр Головин появился на поле с первых минут. Российский футболист не отметился результативными действиями.
Таким образом, «Монако» (11 очков) занимает седьмое место в турнирной таблице.
Ранее сообщалось, что главный тренер «Монако» Филипп Клеман расхвалил Александра Головина.