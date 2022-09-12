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Червиченко: очень сильно Карасёв пытался помочь «Спартаку» в матче с «Ростовом»

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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал судейство в матче девятого тура чемпионата России с «Ростовом».
Червиченко: очень сильно Карасёв пытался помочь «Спартаку» в матче с «Ростовом»
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

«Ростов» обыграл не только «Спартак», но и Карасёва. Очень сильно он старался помочь «Спартаку», но не смог, поэтому двойная победа ростовчан. Москвичи не способны бороться за первую тройку: состав не очень, лидеров немного», — цитирует Червиченко Metaratings.

Встреча на стадионе «Ростов Арена» завершилась со счётом 4:2 в пользу подопечных Валерия Карпина.

«Ростов» занял третье место в таблице чемпионата России, набрав 19 очков. «Спартак» (16) расположился на пятой строчке.

Ранее Червиченко назвал Александра Соболева самым распущенным игроком РПЛ.

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