Червиченко: очень сильно Карасёв пытался помочь «Спартаку» в матче с «Ростовом»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал судейство в матче девятого тура чемпионата России с «Ростовом».

«Ростов» обыграл не только «Спартак», но и Карасёва. Очень сильно он старался помочь «Спартаку», но не смог, поэтому двойная победа ростовчан. Москвичи не способны бороться за первую тройку: состав не очень, лидеров немного», — цитирует Червиченко Metaratings.

Встреча на стадионе «Ростов Арена» завершилась со счётом 4:2 в пользу подопечных Валерия Карпина.

«Ростов» занял третье место в таблице чемпионата России, набрав 19 очков. «Спартак» (16) расположился на пятой строчке.

Ранее Червиченко назвал Александра Соболева самым распущенным игроком РПЛ.