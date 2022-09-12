Червиченко: считаю Соболева самым распущенным игроком РПЛ
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«Карасёв был почему-то слишком благосклонен к москвичам. В концовке не показал две красные карточки спартаковцам», — цитирует Червиченко «Спорт-Экспресс».
Он добавил, что Александр Соболев должен был получить красную карточку после стычки с Даниилом Уткиным. По словам Червиченко, спартаковец боднул головой своего соперника, при этом судья обоим выписал по жёлтой карточке.
«Считаю Соболева самым недисциплинированным и распущенным в плане хамства игроком РПЛ», — добавил Червиченко.
Встреча на стадионе «Ростов Арена» завершилась со счётом 4:2 в пользу подопечных Валерия Карпина.
«Ростов» занял третье место в таблице чемпионата России, набрав 19 очков. «Спартак» (16) расположился на пятой строчке.
Ранее Карпин высказался о победе в матче девятого тура чемпионата России по футболу со столичным «Спартаком».