Червиченко: считаю Соболева самым распущенным игроком РПЛ

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о поведении нападающего красно-белых Александра Соболева в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом».

«Карасёв был почему-то слишком благосклонен к москвичам. В концовке не показал две красные карточки спартаковцам», — цитирует Червиченко «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что Александр Соболев должен был получить красную карточку после стычки с Даниилом Уткиным. По словам Червиченко, спартаковец боднул головой своего соперника, при этом судья обоим выписал по жёлтой карточке.

«Считаю Соболева самым недисциплинированным и распущенным в плане хамства игроком РПЛ», — добавил Червиченко.

Встреча на стадионе «Ростов Арена» завершилась со счётом 4:2 в пользу подопечных Валерия Карпина.

«Ростов» занял третье место в таблице чемпионата России, набрав 19 очков. «Спартак» (16) расположился на пятой строчке.

Ранее Карпин высказался о победе в матче девятого тура чемпионата России по футболу со столичным «Спартаком».