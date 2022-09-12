Кечинов объяснил, почему «Спартак» уступил «Ростову»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о поражении красно-белых в матче девятого тура чемпионата России с «Ростовом».

«Красно-белые психологически не оправились после поражения от «Зенита». У команды не было той уверенности, которую мы видели до игры с петербуржцами. И плюс ещё несколько футболистов основного состава у «Спартака» травмированы», — цитирует Кечинова Rusfootball.

Встреча на стадионе «Ростов Арена» завершилась со счётом 4:2 в пользу подопечных Валерия Карпина.

«Ростов» занял третье место в таблице чемпионата России, набрав 19 очков. «Спартак» (16) расположился на пятой строчке.

Ранее Карпин высказался о победе «Ростова» в матче девятого тура чемпионата России по футболу со столичным «Спартаком».