Алькарас рассказал о причинах слёз после победы на US Open

Испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, почему расплакался после победы на Открытом чемпионате США — 2022.

«Я думал о своей маме — её здесь нет — и о моём дедушке. Здесь много членов моей семьи, но есть много родственников, которые не смогли прийти сюда, чтобы посмотреть финал, посмотреть некоторые матчи», — заявил после матча Алькарас.

Карлос Алькарас обыграл норвежского спортсмена Каспера Рууда в финале US Open. Встреча завершилась со счетом 6:4, 2:6, 7:6 (7:1), 6:3.

Победа позволит 19-летнему спортсмену впервые получить титул первой ракетки мира в рейтинге ATP, сместив россиянина Даниила Медведева.

Ранее Андрей Чесноков поделился мнением о грядущих изменениях в рейтинге ATP.