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Губерниев: ФЛГР не заинтересована в показе соревнований по лыжным гонкам на всю страну

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Известный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) не заинтересована в показе соревнований по лыжным гонкам.
Губерниев: ФЛГР не заинтересована в показе соревнований по лыжным гонкам на всю страну
  • РИА Новости

«А вот лыжные гонки любят тишину! ФЛГР не заинтересована в показе соревнований на всю страну! И сентябрьский чемпионат по лыжам никто не увидит! Впрочем, и самим лыжникам ЧР не особо нужен, лидеры сборной выступать не хотят! Устюгов отказался наотрез, Большунов тоже не хочет в Тюмени бегать», — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

Турнир в Тюмени пройдёт с 16 по 20 сентября.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях на весь летний сезон 2022 года. Совет FIS вернётся к теме отстранения лыжников из России и Белоруссии осенью, по мере развития ситуации на Украине.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что верит в допуск российских спортсменов к международным стартам.

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