Чимаев: Холлэнд убил бы Диаза, если бы они дрались на UFC 279

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев сравнил Кевина Холлэнда с Нейтом Диазом после турнира UFC 279.

«Холлэнд — крутой парень, сильный и намного лучше, чем Диаз. Если бы Диаз дрался с ним, Холлэнд убил бы его. Я прикончил этого парня, так легко, в первом раунде», — сказал Чимаев на пресс-конференции.

Поединок между Чимаевым и Холлэндом не продлился и одного раунда и завершился через 2 минуты 13 секунд после начала. Шведский боец одержал победу удушающим приёмом Д'Арса.

В главном поединке вечера Диаз успешно применил удушающий приём «гильотина» на Тони Фергюсоне в четвёртом раунде.

Ранее Фергюсон назвал свой поединок с Диазом «супербоем».