Джинобили и Хардуэя включили в Зал славы баскетбола

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Сан-Антони Спёрс» Ману Джинобили и бывший разыгрывающий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» и «Майами Хит» Тим Хардуэй были включены в Зал славы баскетбола.

Как сообщает ESPN, Джинобили и Хардуэй стали одними из семи бывших игроков и других деятелей баскетбола, получивших право оказаться в Зале славы. Помимо них, этой чести были удостоены главный тренер Университета Западной Вирджинии Боб Хаггинс, экс-наставник ряда команд ассоциации Дел Харрис, двукратная победительница Олимпийских игр в составе сборной США Линдси Уэйлен, тренер NCAA Марианна Стэнли и бывший арбитр Хью Эванс.

Джинобили известен по выступлениям за аргентинские «Байенсе дель Норте», «Андино Спорт Клуб» и «Эстудиантес де Баия-Бланка», а также итальянские «Виола Реджио Калабрия» и «Виртус». Состав «Сан-Антонио» он пополнил в 2002 году и защищал цвета команды вплоть до 2018 года. За это время он помог «Спёрс» четырежды стать чемпионами НБА, а сам в 2008 году получил звание «Лучший шестой игрок».

Хардуэй большую часть карьеры провёл за «Голден Стэйт», а также выступал за «Майами», «Даллас Маверикс», «Денвер Наггетс» и «Индиана Пэйсерс». В 2000 году Тим стал олимпийским чемпионом Сиднея в составе сборной США.

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