«Чемпионат»: Талалаев близок к отставке с должности главного тренера «Ахмата»

Главный тренер грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев может покинуть свой пост после поражения от «Пари Нижний Новгород» в матче девятого тура чемпионата России по футболу.

Как сообщает «Чемпионат», руководство грозненского клуба недовольно результатом матча между «Ахматом» и «Пари НН», в котором хозяева потерпели очередное поражение. По сведениям издания, в ближайшее время наставник может быть освобождён от занимаемой должности.

В нынешнем сезоне «Ахмат» провёл девять матчей в чемпионате России по футболу и набрал 11 очков, благодаря чему расположился на девятой строчке в турнирной таблице. В последних четырёх встречах подопечные Талалаева потерпели три поражения.

За свою тренерскую карьеру Талалаев работал с такими командами, как «Росич», «Волга», «Тамбов», «Пюник», «Химки» и «Крылья Советов». «Ахмат» он возглавил в 2020 году. Под руководством Талалаева команда провела 77 матчей, в которых одержала 33 победы, потерпела 32 поражения, а ещё 12 игр свела вничью.

Ранее сообщалось, что нападающий «Пари НН» Тимур Сулейманов был признан лучшим игроком матча с «Ахматом».