Президент WBC не исключил проведения боя Фьюри — Джошуа

Президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман не исключил возможности проведения боя между чемпионом WBC в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри и бывшим обладателем пояса Энтони Джошуа.

«Фьюри провёл обязательную защиту в апреле. Сейчас он сам волен принимать решения, а WBC утвердит все обязательные поединки за защиту титула в ноябре. Фьюри против Джошуа — это всегда интересно, особенно для Великобритании. Тайсон, без сомнения, лучший тяжеловес современности и находится в самом расцвете сил», — цитирует Сулеймана BoxingScene.

Он также подчеркнул, что на данный момент у Фьюри нет обязательного поединка за пояс. По его словам, организация проведёт турнир для определения следующего претендента на бой с британцем.

«На первом этапе Энди Руис победил Луиса Ортиса. В следующем месяце он встретится с победителем поединка между Деонтеем Уайлдером и Робертом Хелениусом, а Фьюри, в свою очередь, выйдет на ринг с триумфатором этого боя. WBC утвердил два этих поединка», — заключил Сулейман.

Напомним, что чемпион мира по версиям WBA Super, IBF и WBO в тяжёлом весе украинец Александр Усик 21 августа в Джидде (Саудовская Аравия) отстоял свои пояса в поединке с Энтони Джошуа. Украинец не знает поражений на профессиональном ринге — 20 побед (13 — нокаутом). Усик вызвал Фьюри на бой сразу после поединка с Джошуа.

34-летний Фьюри — чемпион мира по версии WBC. На счету британца 32 победы (23 — нокаутом) и одна ничья.

Ранее Джошуа ответил на вызов Фьюри и рассказал, когда будет готов к бою.