Джошуа ответил на вызов Фьюри и рассказал, когда будет готов к бою

Британский боксёр Энтони Джошуа ответил на вызов своего соотечественника Тайсона Фьюри.

«Спокойно. Я не веду онлайн-дискуссии только ради шумихи, но раз ты так кричишь, обращайся. Я буду готов в декабре», — написал Джошуа в своих социальных сетях.

Чемпион мира по версиям WBA Super, IBF и WBO в тяжёлом весе украинец Александр Усик 21 августа в Джидде (Саудовская Аравия) отстоял свои пояса в поединке с Джошуа.

Усик вызвал Фьюри на бой сразу после поединка с британцем. 34-летний Фьюри — чемпион мира по версии WBC. На счету британца 32 победы (23 — нокаутом) и одна ничья.

Ранее сообщалось, что Фьюри неожиданно бросил вызов Джошуа.