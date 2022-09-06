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Джошуа ответил на вызов Фьюри и рассказал, когда будет готов к бою

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Британский боксёр Энтони Джошуа ответил на вызов своего соотечественника Тайсона Фьюри.
Джошуа ответил на вызов Фьюри и рассказал, когда будет готов к бою
  • Gettyimages.ru
  • © Craig Williamson - SNS Group

«Спокойно. Я не веду онлайн-дискуссии только ради шумихи, но раз ты так кричишь, обращайся. Я буду готов в декабре», — написал Джошуа в своих социальных сетях.

Чемпион мира по версиям WBA Super, IBF и WBO в тяжёлом весе украинец Александр Усик 21 августа в Джидде (Саудовская Аравия) отстоял свои пояса в поединке с Джошуа.

Усик вызвал Фьюри на бой сразу после поединка с британцем. 34-летний Фьюри — чемпион мира по версии WBC. На счету британца 32 победы (23 — нокаутом) и одна ничья.

Ранее сообщалось, что Фьюри неожиданно бросил вызов Джошуа.

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