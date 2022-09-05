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Фьюри бросил вызов Джошуа

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Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри неожиданно бросил вызов соотечественнику Энтони Джошуа.
Фьюри бросил вызов Джошуа
  • Gettyimages.ru

«Энтони Джошуа, я знаю, что ты только что проиграл Усику и на данный момент у тебя нет боёв. Хотел бы дать тебе возможность сразиться со мной за титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе в ближайшие несколько месяцев. Если ты заинтересован, я пришлю тебе дату, и мы сможем помериться силами», — заявил Фьюри в соцсетях.

Чемпион мира по версиям WBA Super, IBF и WBO в тяжёлом весе украинец Александр Усик 21 августа в Джидде (Саудовская Аравия) отстоял свои пояса в поединке с Джошуа.

Усик вызвал Фьюри на бой сразу после поединка с британцем. 34-летний Фьюри — чемпион мира по версии WBC. На счету британца 32 победы (23 — нокаутом) и одна ничья.

Ранее Фьюри назвал условие, при котором будет готов провести поединок с Джошуа.

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