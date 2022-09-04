Фьюри заявил о готовности драться с Джошуа, если бой с Усиком не состоится

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри назвал условие, при котором будет готов провести поединок с соотечественником Энтони Джошуа.

«Если Усик не сможет подготовиться, не захочет драться в силу каких-то причин. Знаете, средневес против гигантского бегемота-супертяжеловеса. Я понимаю, почему он этого не хочет. Если этот поединок не состоится, то мы сделаем предложение Эй Джею», — сказал Фьюри в коротком интервью, размещённом на YouTube-канале BT Sport.

Чемпион мира по версиям WBA Super, IBF и WBO в тяжёлом весе украинец Александр Усик 21 августа в Джидде (Саудовская Аравия) отстоял свои чемпионские пояса в поединке с Джошуа. Украинец не знает поражений на профессиональном ринге — 20 побед (13 — нокаутом).

34-летний Фьюри — чемпион мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC). На счету британца 32 победы (23 — нокаутом) и одна ничья.

Ранее Фьюри сообщил, когда планирует объявить о своём следующем бое.