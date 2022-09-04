Фьюри рассказал, когда объявит о своём следующем бое

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри сообщил, когда планирует объявить о своём следующем бое.

«Усик звал меня после своего последнего боя с Энтони Джошуа. Я сказал: давайте устроим бой в этом году, где бы они ни захотели. Я ждал предложений от стран — и вдруг Усик заявил, что больше не хочет драться. Он хочет драться в следующем году, а не в этом. Я не собираюсь никого ждать. Я собираюсь объявить о бое на следующей неделе», — приводит слова Фьюри Daily Mail.

Чемпион мира по версиям WBA Super, IBF и WBO в тяжёлом весе украинец Александр Усик 21 августа в Джидде (Саудовская Аравия) отстоял свои чемпионские пояса в поединке с британцем Энтони Джошуа. Украинец не знает поражений на профессиональном ринге — 20 побед (13 — нокаутом).

34-летний Фьюри — чемпион мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC). На счету британца 32 победы (23 — нокаутом) и одна ничья.

Ранее Усик заявил, что хочет получить титул WBC, который забрали какие-то цыгане.