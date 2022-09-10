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Сборная России начала Кубок легенд с победы над Казахстаном

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Национальная команда России в первом матче Кубка легенд обыграла сборную Казахстана.
Сборная России начала Кубок легенд с победы над Казахстаном
  • РИА Новости

Россия разгромила Казахстан со счётом 8:4.

В составе российской команды хет-трик сделал Юрий Жирков, оформил дубль Егор Титов, а также по одному разу отметились Андрей Каряка, Александр Филимонов и Константин Головской.

Турнир впервые состоялся в 2009 году. Игры проходят в формате «5 полевых + вратарь» в два тайма по 20 минут. В соревновании участвуют бывшие футболисты в возрасте от 35 лет.

В следующим матче российские ветераны встретятся со сборной звёзд. Начало — в 15:30 мск.

Ранее сборная Бразилии по футболу подтвердила своё участие в Кубке легенд имени Константина Ерёменко — 2022.  

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