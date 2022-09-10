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В «Химках» объяснили отсутствие Глушакова в стартовом составе на матч с «Крыльями Советов»

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В пресс-службе «Химок» объяснили, почему хавбек подмосковного клуба Денис Глушаков не сыграет с «Крыльями Советов» с первых минут.
В «Химках» объяснили отсутствие Глушакова в стартовом составе на матч с «Крыльями Советов»
  • Gettyimages.ru

«Глушаков получил травму в прошлом матче РПЛ и не попал в стартовый состав на матч с «Крыльями Советов». Футболист провёл неполный тренировочный цикл на неделе», — приводит слова пресс-службы «Чемпионат».

Встреча команд «Химки» и «Крылья Советов» пройдёт 10 сентября на стадионе «Арена Химки». Начало — в 15:00.

Напомним, что «Химки» занимают 13 место в турнирной таблице, набрав семь очков. Самарский клуб расположился на десятой позиции (девять). Лидер — «Зенит» (20 очков).

Ранее член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался о перспективах нападающего подмосковной команды Дениса Давыдова.

 

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