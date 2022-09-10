военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

ESPN: футболист сборной США отказался платить $5 за шот и обвинил бармена в расизме

Короткая ссылка
Защитник клуба «Атланта Юнайтед» и сборной США Майлз Робинсон был арестован полицией.
ESPN: футболист сборной США отказался платить $5 за шот и обвинил бармена в расизме
  • Gettyimages.ru

Робинсон отказался платить $5 в баре за шот, который взял с подноса с напитками. Бармен сообщил об этом руководству заведения, которое вызвало полицию и попросило сотрудников вывести Робинсона из бара. Утверждается, что игрок обвинил бармена в расизме, сообщает ESPN.

Как уточняется, после задержания футболиста правоохранительные органы попросили его расплатиться и обещали отпустить, но Робинсон отказался.

25-летний Робинсон выступает за «Атланту Юнайтед» с 2017 года. Американский защитник провёл за клуб 138 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи.

Ранее полузащитник «Ювентуса» Поль Погба обратился в полицию по поводу вымогательства средств со стороны своих друзей и родственников.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить