ESPN: футболист сборной США отказался платить $5 за шот и обвинил бармена в расизме

Защитник клуба «Атланта Юнайтед» и сборной США Майлз Робинсон был арестован полицией.

Робинсон отказался платить $5 в баре за шот, который взял с подноса с напитками. Бармен сообщил об этом руководству заведения, которое вызвало полицию и попросило сотрудников вывести Робинсона из бара. Утверждается, что игрок обвинил бармена в расизме, сообщает ESPN.

Как уточняется, после задержания футболиста правоохранительные органы попросили его расплатиться и обещали отпустить, но Робинсон отказался.

25-летний Робинсон выступает за «Атланту Юнайтед» с 2017 года. Американский защитник провёл за клуб 138 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи.

Ранее полузащитник «Ювентуса» Поль Погба обратился в полицию по поводу вымогательства средств со стороны своих друзей и родственников.