Источник: Погба всё же пытался передать шантажистам €13 млн, но банк заблокировал перевод

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба обратился в полицию по поводу вымогательства средств со стороны своих друзей и родственников.

По информации France Info, полиция выяснила, что футболист пытался перевести шантажистам €13 млн, однако банк не одобрил операцию. Отмечается, что Поль передал людям, угрожавшим ему, €100 тыс.

Погба также рассказал полиции, что его запугивали мужчины в капюшонах, среди которых он узнал своего брата Матиаса.

При этом брат футболиста уже сделал несколько разоблачающих Поля заявлений. Он рассказал, как игрок обращался к шаману, чтобы наложить проклятие на Килиана Мбаппе.

Ранее брат Погба заявил, что футболист платит огромные суммы шаману, чтобы его оберегли от травм.