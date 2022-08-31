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Источник: Погба всё же пытался передать шантажистам €13 млн, но банк заблокировал перевод

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Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба обратился в полицию по поводу вымогательства средств со стороны своих друзей и родственников.
Источник: Погба всё же пытался передать шантажистам €13 млн, но банк заблокировал перевод
  • Gettyimages.ru

По информации France Info, полиция выяснила, что футболист пытался перевести шантажистам €13 млн, однако банк не одобрил операцию. Отмечается, что Поль передал людям, угрожавшим ему, €100 тыс.

Погба также рассказал полиции, что его запугивали мужчины в капюшонах, среди которых он узнал своего брата Матиаса.

При этом брат футболиста уже сделал несколько разоблачающих Поля заявлений. Он рассказал, как игрок обращался к шаману, чтобы наложить проклятие на Килиана Мбаппе.

Ранее брат Погба заявил, что футболист платит огромные суммы шаману, чтобы его оберегли от травм.

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