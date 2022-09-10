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Комбаров считает, что из-за введения Fan ID может вырасти поколение, которому не интересен футбол

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Главный тренер «Звезды» и бывший футболист «Спартака» Дмитрий Комбаров поделился мнением о введении паспорта болельщика (Fan ID).
Комбаров считает, что из-за введения Fan ID может вырасти поколение, которому не интересен футбол
  • РИА Новости

«Мы лишаем столько народа футбола. Лишаем сам футбол зрелищности, массовости. Может вырасти поколение, которому футбол может быть не интересен. Сейчас, наоборот, людей надо привлекать на трибуны. У нас и без того много камер, металлоискателей, стюардов», — приводит слова Комбарова «Чемпионат».

Он также заявил, что отрицательно относится к введению Fan ID. По его словам, последний раз на трибунах происходило что-то незаконное год назад, однако виновники уже наказаны.

Согласно принятому закону, проход фанатов на спортивные соревнования должен осуществляться при наличии Fan ID. Заявление на оформление паспорта болельщика можно направить через портал «Госуслуги». В данном документе будет отображаться история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.

В знак протеста активные фанаты клубов РПЛ отказались от посещения матчей.

Ранее Комбаров высказался об отстранении российских клубов и сборной России от международных турниров.

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