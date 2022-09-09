Дмитрий Комбаров назвал изоляцию российского футбола золотым временем

Главный тренер «Звезды» Дмитрий Комбаров высказался об отстранении российских клубов и сборной России от международных турниров.

«Я отношусь к этому как к уникальному шансу и к золотому времени. Начать всё с нуля и окунуться в детский футбол. Те деньги, которые условно тратились на легионеров, можно вложить в своих. Рано или поздно всё закончится, и мы будем играть в еврокубках», — приводит слова Комбарова «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что за период отстранения в России должна сформироваться фундаментальность для получения российскими футболистами игровой практики и опыта. По его словам, это лучшее время для развития детского и юношеского спорта.

УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги Наций, а также принял решение не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

Ранее Комбаров заявил, что в будущем хотел бы стать главным тренером «Спартака».