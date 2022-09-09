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Дмитрий Комбаров заявил, что в будущем хотел бы стать главным тренером «Спартака»

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Главный тренер «Звезды» Дмитрий Комбаров заявил, что в будущем хотел бы стать наставником московского «Спартака».
Дмитрий Комбаров заявил, что в будущем хотел бы стать главным тренером «Спартака»
  • Gettyimages.ru

«Для этого надо очень хорошо поработать, набраться опыта и пройти определённый путь. Конечно, хотел бы когда-нибудь возглавить «Спартак», — цитирует Комбарова «Чемпионат».

Комбаров в составе «Спартака» стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. Он выступал за столичный клуб с 2010 по 2019 год.

4 июля Комбаров стал главным тренером «Звезды» из Санкт-Петербурга.

Ранее главный тренер «Звезды» Комбаров поделился ожиданиями от игры с «Амкалом».

 

 

 

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