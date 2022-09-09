Главный тренер «Звезды» Комбаров поделился ожиданиями от игры с «Амкалом»

Главный тренер «Звезды» Дмитрий Комбаров высказался в преддверии кубкового матча с медийным клубом «Амкал».

«В «Амкале» играют профессиональные футболисты. Кто-то выступал раньше, кто-то совсем недавно. Их заявили в Кубок, значит, они профессионалы и могут играть на таком уровне. То, что это медиафутбол, ни о чём не говорит. Мы понимаем, во что играем», — цитирует Комбарова «Чемпионат».

По его словам, перед матчем команда будет разбирать игры «Амкала» для того, чтобы разобрать сильные и слабые стороны соперника.

«Хотя у нас есть особенный акцент на Кубке. Хотим пройти как можно дальше», — заключил Комбаров.

Игра между петербургской «Звездой» и командой блогеров «Амкал» состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Смена» 14 сентября. Начало — в 13:00 мск.

«Амкал» — российский любительский футбольный клуб из Москвы. Это одна из самых популярных медиафутбольных команд России.

Ранее тренер по физподготовке медиакоманды «Амкал» Максим Нагибин рассказал о работе с нападающим ЦСКА Фёдором Чаловым.