Главный тренер «Звезды» Комбаров поделился ожиданиями от игры с «Амкалом»
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«В «Амкале» играют профессиональные футболисты. Кто-то выступал раньше, кто-то совсем недавно. Их заявили в Кубок, значит, они профессионалы и могут играть на таком уровне. То, что это медиафутбол, ни о чём не говорит. Мы понимаем, во что играем», — цитирует Комбарова «Чемпионат».
По его словам, перед матчем команда будет разбирать игры «Амкала» для того, чтобы разобрать сильные и слабые стороны соперника.
«Хотя у нас есть особенный акцент на Кубке. Хотим пройти как можно дальше», — заключил Комбаров.
Игра между петербургской «Звездой» и командой блогеров «Амкал» состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Смена» 14 сентября. Начало — в 13:00 мск.
«Амкал» — российский любительский футбольный клуб из Москвы. Это одна из самых популярных медиафутбольных команд России.
Ранее тренер по физподготовке медиакоманды «Амкал» Максим Нагибин рассказал о работе с нападающим ЦСКА Фёдором Чаловым.