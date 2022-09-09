военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Главный тренер «Звезды» Комбаров поделился ожиданиями от игры с «Амкалом»

Короткая ссылка
Главный тренер «Звезды» Дмитрий Комбаров высказался в преддверии кубкового матча с медийным клубом «Амкал».
Главный тренер «Звезды» Комбаров поделился ожиданиями от игры с «Амкалом»
  • Gettyimages.ru

«В «Амкале» играют профессиональные футболисты. Кто-то выступал раньше, кто-то совсем недавно. Их заявили в Кубок, значит, они профессионалы и могут играть на таком уровне. То, что это медиафутбол, ни о чём не говорит. Мы понимаем, во что играем», — цитирует Комбарова «Чемпионат».

По его словам, перед матчем команда будет разбирать игры «Амкала» для того, чтобы разобрать сильные и слабые стороны соперника.

«Хотя у нас есть особенный акцент на Кубке. Хотим пройти как можно дальше», — заключил Комбаров.

Игра между петербургской «Звездой» и командой блогеров «Амкал» состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Смена» 14 сентября. Начало — в 13:00 мск.

«Амкал» — российский любительский футбольный клуб из Москвы. Это одна из самых популярных медиафутбольных команд России.

Ранее тренер по физподготовке медиакоманды «Амкал» Максим Нагибин рассказал о работе с нападающим ЦСКА Фёдором Чаловым.

 

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить