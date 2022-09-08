«Лацио» обыграл «Фейеноорд» в матче ЛЕ

«Лацио» на своём поле нанёс поражение «Фейеноорду» в матче групповой стадии Лиги Европы УЕФА.

Игра группы F на стадионе «Олимпико» в Риме завершилась со счётом 4:2 в пользу команды Маурицио Сарри.

В составе итальянского клуба мячи забили Луис Альберто (на четвёртой минуте), Фелипе Андерсон (на 15-й минуте) и Матиас Весино Фалеро (на 28-й и 63-й минутах). В команде из Роттердама отличился Сантьяго Хименес (на 69-й и 88-й минутах).

Ранее сообщалось, что «Цюрих» на своём поле в матче первого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА уступил лондонскому «Арсеналу».