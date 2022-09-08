Футболисты «Арсенала» и «Цюриха» почтили память Елизаветы II

«Цюрих» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА принимает лондонский «Арсенал».

Перед началом второго тайма футболисты команд выстроились в центральном круге и почтили память королевы минутой молчания.

Игра группы А проходит на стадионе «Кибунпарк». Счёт в матче — 2:1 в пользу команды Микеля Артеты.

В составе канониров мяч забил Маркиньос (16-я минута), Эдди Нкетиа (62-я).

В швейцарской команде отличился Мирлинд Крюэзю (44-я).

Ранее сообщалось, что начало матча Лиги конференций «Ницца» — «Кёльн» отложили из-за беспорядков на трибунах.