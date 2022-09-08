Футболисты «Арсенала» и «Цюриха» почтили память Елизаветы II
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Перед началом второго тайма футболисты команд выстроились в центральном круге и почтили память королевы минутой молчания.
Игра группы А проходит на стадионе «Кибунпарк». Счёт в матче — 2:1 в пользу команды Микеля Артеты.
В составе канониров мяч забил Маркиньос (16-я минута), Эдди Нкетиа (62-я).
В швейцарской команде отличился Мирлинд Крюэзю (44-я).
Ранее сообщалось, что начало матча Лиги конференций «Ницца» — «Кёльн» отложили из-за беспорядков на трибунах.