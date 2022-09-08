Баженов назвал странным переход Мевли в «Спартак»

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов прокомментировал трансфер словенского защитника Михи Мевли в московский клуб.

«Очень странный трансфер, я удивлён. Команде нужен центральный защитник, который в идеале может сыграть на позиции опорного. Почему выбор пал на Мевлю, я не знаю», — цитирует Баженова Metaratings.

Вместе с тем Баженов считает, что Мевле не понадобится время на адаптацию, поскольку словенец раньше выступал за петербургский «Зенит».

«С этой точки зрения, логика в трансфере есть. Если на рынке трудно было найти другого центрального защитника, вопросов нет. Посмотрим, как он будет себя проявлять», — заключил Баженов.

Мевля подписал контракт со «Спартаком» на один год. В сезоне-2021/22 32-летний футболист принял участие в 16 матчах «Аланьяспора», но не отметился голевыми действиями.

Ранее генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков отреагировал на информацию о том, что московская команда проявляет интерес к полузащитнику «Урала» Рамазану Гаджимурадову.