военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Гаврилов — о приобретении Мевли: «Спартак» подобрал экс-защитника «Зенита»

Короткая ссылка
Бывший полузащитник сборной СССР Юрий Гаврилов высказался о трансфере экс-защитника санкт-петербургского «Зенита» Михи Мевли в московский «Спартак».
Гаврилов — о приобретении Мевли: «Спартак» подобрал экс-защитника «Зенита»
  • Legion-Media
  • © Buzzi

«Клуб такого уровня не будет разбрасываться хорошими игроками. Значит, Миха был слабого уровня, а теперь он в «Спартаке». Не знаю, по каким критериям он сюда попал. Самое главное — игровые качества. «Зенит» отказался от него. «Спартак», получается, его подобрал», — цитирует Гаврилова «Спорт-Экспресс».

По его мнению, «Спартаку» стоит более тщательно относиться к поиску замены Самуэля Жиго, который покинул столичный клуб этим летом.

«Зачем брать всех подряд?» — заключил Гаврилов.

Мевля подписал контракт со «Спартаком» на один год. В сезоне-2021/22 он принял участие в 16 матчах «Аланьяспора», но не отметился голевыми действиями. 

Ранее генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков отреагировал на информацию о том, что московская команда проявляет интерес к полузащитнику «Урала» Рамазану Гаджимурадову.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить