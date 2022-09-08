Гаврилов — о приобретении Мевли: «Спартак» подобрал экс-защитника «Зенита»

Бывший полузащитник сборной СССР Юрий Гаврилов высказался о трансфере экс-защитника санкт-петербургского «Зенита» Михи Мевли в московский «Спартак».

«Клуб такого уровня не будет разбрасываться хорошими игроками. Значит, Миха был слабого уровня, а теперь он в «Спартаке». Не знаю, по каким критериям он сюда попал. Самое главное — игровые качества. «Зенит» отказался от него. «Спартак», получается, его подобрал», — цитирует Гаврилова «Спорт-Экспресс».

По его мнению, «Спартаку» стоит более тщательно относиться к поиску замены Самуэля Жиго, который покинул столичный клуб этим летом.

«Зачем брать всех подряд?» — заключил Гаврилов.

Мевля подписал контракт со «Спартаком» на один год. В сезоне-2021/22 он принял участие в 16 матчах «Аланьяспора», но не отметился голевыми действиями.

Ранее генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков отреагировал на информацию о том, что московская команда проявляет интерес к полузащитнику «Урала» Рамазану Гаджимурадову.