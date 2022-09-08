«Спартак» подписал контракт с защитником Мевлей

Защитник Миха Мевля продолжит карьеру в столичном «Спартаке».

Как сообщается на официальном сайте клуба, контракт с футболистом рассчитан на один год с возможностью продления ещё на сезон.

Отмечается, что Мевля будет выступать под 32-м номером.

В минувшем сезоне игрок принял участие в 16 матчах «Аланьяспора», но не отметился голевыми действиями.

Ранее генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков отреагировал на информацию о том, что московская команда проявляет интерес к полузащитнику «Урала» Рамазану Гаджимурадову.