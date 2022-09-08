«Спартак» подписал контракт с защитником Мевлей
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Как сообщается на официальном сайте клуба, контракт с футболистом рассчитан на один год с возможностью продления ещё на сезон.
Отмечается, что Мевля будет выступать под 32-м номером.
В минувшем сезоне игрок принял участие в 16 матчах «Аланьяспора», но не отметился голевыми действиями.
Ранее генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков отреагировал на информацию о том, что московская команда проявляет интерес к полузащитнику «Урала» Рамазану Гаджимурадову.