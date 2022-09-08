Алькарас стал самым молодым полуфиналистом Большого шлема за 17 лет

Четвёртая ракетка мира испанец Карлос Алькарас вышел в полуфинал Открытого чемпионата США — 2022.

В четвертьфинальном матче испанский теннисист обыграл итальянца Янника Синнера со счётом 6:3, 6:7 (7:9), 6:7 (0:7), 7:5, 6:3. Продолжительность встречи составила 5 часов 18 минут.

19-летний Алькарас стал самым молодым полуфиналистом турнира Большого шлема с 2005 года. Тогда его соотечественник Рафаэль Надаль выиграл «Ролан Гаррос» в возрасте 19 лет.

В полуфинале Алькарас сыграет с американцем Фрэнсисом Тиафо, который в 1/4 финала выбил россиянина Андрея Рублёва.

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