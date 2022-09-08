Кирьосу выписали крупнейший штраф US Open 2022 за поведение после поражения от Хачанова
По информации журналиста Кристофера Клейри, это крупнейший штраф на US Open 2022. Кирьос по ходу матча разбил о корт бутылку, а после финального рукопожатия сломал две ракетки.
Матч между Хачановым и Кирьосом завершился со счётом 7:5, 4:6, 7:5, 6:7 (3:7), 6:4. Продолжительность игры составила 3 часа 41 минуту.
В полуфинале Хачанов сыграет с норвежцем Каспером Руудом. Матч пройдёт 9 сентября.
Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев оценил игру Хачанова в четвертьфинале US Open.