Кирьосу выписали крупнейший штраф US Open 2022 за поведение после поражения от Хачанова

Австралиец Ник Кирьос получил штраф в размере $14 тыс. за поведение в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата США с россиянином Кареном Хачановым.

По информации журналиста Кристофера Клейри, это крупнейший штраф на US Open 2022. Кирьос по ходу матча разбил о корт бутылку, а после финального рукопожатия сломал две ракетки.

Матч между Хачановым и Кирьосом завершился со счётом 7:5, 4:6, 7:5, 6:7 (3:7), 6:4. Продолжительность игры составила 3 часа 41 минуту.

В полуфинале Хачанов сыграет с норвежцем Каспером Руудом. Матч пройдёт 9 сентября.

Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев оценил игру Хачанова в четвертьфинале US Open.