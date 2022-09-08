Рублёв проиграл Тиафо в четвертьфинале US Open

Российский теннисист Андрей Рублёв не смог пробиться в полуфинал Открытого чемпионата США 2022 года.

24-летний теннисист из Москвы потерпел поражение в матче 1/4 финала от американца Фрэнсиса Тиафо со счётом 0:3. Игра продолжалась два часа 37 минут.

На счету россиянина 14 эйсов и одна двойная ошибка. У американца 17 подач навылет и три двойные ошибки.

US Open 2022 проходит с 29 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд соревнований составляет $60 млн.

Ранее 19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас, четвёртая ракетка мира, обыграл в четвёртом круге Открытого чемпионата США хорвата Марина Чилича и установил новый рекорд в Открытой эре.