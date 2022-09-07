Крестинин считает безобразием отстранение сборной России по футболу от международных матчей

Главный тренер сборной Киргизии по футболу Александр Крестинин раскритиковал отстранение российской команды от международных матчей.

«Я, как и многие, считаю это полным безобразием. Так не должно быть. Понятно, как и почему эти решения принимаются, но это неправильно с любой точки зрения — и с человеческой, и со спортивной, и с политической. Это очень плохо», — цитирует Крестинина «Матч ТВ».

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России от участия в международных турнирах. Кроме того, российские клубы не допущены к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

Матч с Киргизией пройдёт 24 сентября в Бишкеке на стадионе имени Д. Омурзакова.

Ранее Крестинин назвал предстоящую встречу с командой России хорошей проверкой для своих игроков.