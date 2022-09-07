Тренер сборной Киргизии: российская команда высокого уровня, это будет проверка для нас

Главный тренер сборной Киргизии по футболу Александр Крестинин назвал предстоящую встречу с командой России хорошей проверкой для своих игроков.

«Начали рассматривать возможность сыграть с кем‑то из Европы, а как только появился вариант со сборной Россией, я, конечно, его одобрил. Это будет очень хорошая проверка для нас, так как российская команда очень высокого уровня», — цитирует Крестинина «Матч ТВ».

По его словам, люди в Бишкеке любят футбол и на стадионах почти всегда максимальная посещаемость, поэтому на матч со сборной России будет аншлаг. Он также отметил, что встреча с российской командой будет товарищеской, однако готовится на неё сборная Киргизии как на официальную. По словам тренера, он планирует выставить боевой состав и играть на победу.

«У нас нет деления на резервный состав и основной, поэтому не собираемся кого‑то специально придерживать на лавке, таких экспериментов у нас нет никогда. Ну и не стоит забывать, что любой футболист и тренер хочет выигрывать», — добавил Крестинин.

7 сентября Российский футбольный союз (РФС) анонсировал товарищеские матчи сборной России с командами Киргизии и Ирана.

Матч с Киргизией пройдёт 24 сентября в Бишкеке на стадионе имени Д. Омурзакова.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин объяснил причину невызова в национальную команду Артёма Дзюбы и Магомеда Оздоева.