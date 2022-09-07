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Радимов: лучше противостоять Аргентине, чем Киргизии, но соперников выбирать не приходится

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Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал решение сборной России по футболу провести товарищеские матчи.
Радимов: лучше противостоять Аргентине, чем Киргизии, но соперников выбирать не приходится
  • Gettyimages.ru
  • © Photo and Co

«С кем-то точно нужно попробовать сыграть. Вы можете ответить на вопрос, когда с отечественного футбола снимут все ограничения, а сборная России проведёт первый официальный матч? Сейчас никто не сможет ответить, но что, если это случится уже через два года? Национальная команда должна быть к этому готова, чтобы потом не играть с листа. Потому необходимо проводить контрольные матчи. Если больше не с кем, можно встретиться и с Киргизией. Окна для сборной необходимо заполнять. К сожалению, мы заложники ситуации и не знаем, сколько продлится бан. Понятно, что лучше противостоять Аргентине, чем Киргизии, но соперников выбирать не приходится», — заявил Радимов RT.

Ранее сообщалось, что Радимов считает, что «Спартак» может побороться с «Зенитом» за чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2022/23.

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