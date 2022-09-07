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«Локомотив» объявил о подписании контракта с Кузьмичёвым

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Защитник «Урала» Иван Кузьмичёв стал игроком «Локомотива».
«Локомотив» объявил о подписании контракта с Кузьмичёвым
  • РИА Новости
  • © Павел Лисицын

Срок контракта футболиста рассчитан на четыре года, сообщается на официальном сайте железнодорожников.

В «Локомотиве» защитник будет выступать под 20-м номером.

21-летний Кузьмичёв является воспитанником «Урала». За екатеринбургскую команду футболист провёл 67 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал две результативные передачи.

Ранее агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы полузащитника «Америки» Педриньо, отреагировал на информацию о возможном переходе игрока в «Локомотив».

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