«Локомотив» объявил о подписании контракта с Кузьмичёвым
- РИА Новости
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Срок контракта футболиста рассчитан на четыре года, сообщается на официальном сайте железнодорожников.
В «Локомотиве» защитник будет выступать под 20-м номером.
21-летний Кузьмичёв является воспитанником «Урала». За екатеринбургскую команду футболист провёл 67 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал две результативные передачи.
Ранее агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы полузащитника «Америки» Педриньо, отреагировал на информацию о возможном переходе игрока в «Локомотив».