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Сёмин считает правильным решением проведение товарищеских матчей сборной России

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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин оценил предстоящие товарищеские матчи сборной России.
Сёмин считает правильным решением проведение товарищеских матчей сборной России
  • РИА Новости

«В целом это хорошее, правильное решение. Тот факт, что матч будет на выезде, не играет никакой роли. 95-е место сборной Киргизии в рейтинге ФИФА? В этом ничего страшного нет», — цитирует Сёмина ТАСС.

Матч с Киргизией пройдёт 24 сентября в Бишкеке на стадионе имени Д. Омурзакова.

Напомним, что УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

Ранее Вячеслав Колосков поделился мнением о соперниках сборной России в предстоящих матчах.

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