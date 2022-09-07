Сёмин считает правильным решением проведение товарищеских матчей сборной России

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин оценил предстоящие товарищеские матчи сборной России.

«В целом это хорошее, правильное решение. Тот факт, что матч будет на выезде, не играет никакой роли. 95-е место сборной Киргизии в рейтинге ФИФА? В этом ничего страшного нет», — цитирует Сёмина ТАСС.

Матч с Киргизией пройдёт 24 сентября в Бишкеке на стадионе имени Д. Омурзакова.

Напомним, что УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

Ранее Вячеслав Колосков поделился мнением о соперниках сборной России в предстоящих матчах.