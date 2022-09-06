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«Реал» победил «Селтик» в Лиге чемпионов благодаря голу и передаче Азара

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Мадридский «Реал» в гостях одержал победу над «Селтиком» из Глазго в первом туре группового этапа Лиги чемпионов по футболу сезона-2022/23.

Матч на стадионе «Селтик Парк» завершился победой гостей со счётом 3:0.

У «Реала» голы на свой счёт записали Винисиус Жуниор (56-я минута), Лука Модрич (60-я) и Эден Азар (77-я). Также бельгиец отметился результативной передачей хорвату.

При этом Азар появился на поле на 30-й минуте вместе Карима Бензема, получившего травму.

После первого тура «Реал» с тремя очками занимает второе место в группе F, уступая донецкому «Шахтёру» по разнице забитых и пропущенных мячей. Далее расположились «Лейпциг» и «Селтик» (оба — без очков).

Ранее сообщалось, что дортмундская «Боруссия» нанесла поражение «Копенгагену» в матче первого тура групповой стадии Лиги чемпионов.

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