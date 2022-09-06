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Дубль Холанда помог «Манчестер Сити» разгромить «Севилью» в Лиге чемпионов

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«Манчестер Сити» в гостях взял верх над «Севильей» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов по футболу сезона-2022/23.

Встреча на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» завершилась победой гостей со счётом 4:0.

В составе «Манчестер Сити» дублем отметился нападающий Эрлинг Холанд (20-я и 67-я минуты). Также отличились полузащитник Фил Фоден (58-я) и защитник Рубен Диаш (90 + 2').

После первого тура «Манчестер Сити» возглавляет таблицу группы G (три очка). По дополнительным показателям ему уступает дортмундская «Боруссия». Третье место делят «Севилья» и «Копенгаген» (оба — без очков).

Ранее сообщалось, что лондонский «Челси» уступил в гостях загребскому «Динамо» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

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