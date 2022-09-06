военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Прививкова — о смерти Андриановой: очень сложно поверить в случившееся

Короткая ссылка
Российская кёрлингистка Людмила Прививкова высказалась о смерти бывшего главного тренера сборной России Ольги Андриановой.
Прививкова — о смерти Андриановой: очень сложно поверить в случившееся
  • AFP
  • © TOSHIFUMI KITAMURA

«Андрианова долго боролась с болезнью. Но в последнее время её состояние стало лучше, казалось, что недуг отступил. Она была большая молодец, не сдавалась. Всегда бодро держалась во время общения. Продолжала работать, готовить спортсменов к стартам, планировать сезон. В последний раз созванивалась с ней не так давно — летом. Ольга Александровна ездила со своими воспитанниками из школы в Кисловодск на первый ледовый сбор. Поэтому сейчас очень сложно поверить в случившееся. Узнала обо всём от девочек по команде», — сообщила Прививкова RT.

Ранее Прививкова поделилась воспоминаниями, каким тренером была Ольга Андрианова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить