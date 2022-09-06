Прививкова — о смерти Андриановой: очень сложно поверить в случившееся

Российская кёрлингистка Людмила Прививкова высказалась о смерти бывшего главного тренера сборной России Ольги Андриановой.

«Андрианова долго боролась с болезнью. Но в последнее время её состояние стало лучше, казалось, что недуг отступил. Она была большая молодец, не сдавалась. Всегда бодро держалась во время общения. Продолжала работать, готовить спортсменов к стартам, планировать сезон. В последний раз созванивалась с ней не так давно — летом. Ольга Александровна ездила со своими воспитанниками из школы в Кисловодск на первый ледовый сбор. Поэтому сейчас очень сложно поверить в случившееся. Узнала обо всём от девочек по команде», — сообщила Прививкова RT.

Ранее Прививкова поделилась воспоминаниями, каким тренером была Ольга Андрианова.