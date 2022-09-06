Мостовой назвал отсутствие Мартинса из-за травмы серьёзной потерей для «Спартака»

Бывший футболист сборной России по футболу Александр Мостовой прокомментировал травму полузащитника «Спартака» Кристофера Мартинса.

«Конечно, это весомая потеря. Он стал основным центральным полузащитником, хотя многие сомневались. Всех меняли, а он играл без замен. Поэтому серьёзная потеря для «Cпартака». Компенсация — могут выйти другие, которые получают мало времени», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Встреча в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 2:1 в пользу «Зенита». Мартинс в игре отметился голевой передачей на Александра Соболева. Футболист был заменён на 67-й минуте матча.

«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 20 очков. «Спартак» — пятый (16).

Ранее стало известно, сколько времени займёт восстановление полузащитника «Спартака» Мартинса.