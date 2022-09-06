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Мостовой назвал отсутствие Мартинса из-за травмы серьёзной потерей для «Спартака»

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Бывший футболист сборной России по футболу Александр Мостовой прокомментировал травму полузащитника «Спартака» Кристофера Мартинса.
Мостовой назвал отсутствие Мартинса из-за травмы серьёзной потерей для «Спартака»
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Конечно, это весомая потеря. Он стал основным центральным полузащитником, хотя многие сомневались. Всех меняли, а он играл без замен. Поэтому серьёзная потеря для «Cпартака». Компенсация — могут выйти другие, которые получают мало времени», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Встреча в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 2:1 в пользу «Зенита». Мартинс в игре отметился голевой передачей на Александра Соболева. Футболист был заменён на 67-й минуте матча.

«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 20 очков. «Спартак» — пятый (16).

Ранее стало известно, сколько времени займёт восстановление полузащитника «Спартака» Мартинса.

 

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