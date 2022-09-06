Агент Фернандеса заявил, что «Волос» не хочет продавать игрока «Спартаку»
- globallookpress.com
- © Marcel Van Dorst/ZUMAPRESS.com
«Спартак» увеличил предложение до €800 тыс.? «Волос» всё ещё не соглашается продавать Паоло», — приводит слова Ботинеса Sport24.
По сообщениям СМИ, «Волос» требует €1,5 млн у «Спартака» за Фернандеса.
Контракт хавбека с «Волосом» рассчитан до июня 2023 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в €600 тыс.
Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков заявил, что Фернандес будет куплен только по рыночной стоимости.
Ранее сообщалось, что «Спартак» направил «Волосу» улучшенное предложение по трансферу Фернандеса.