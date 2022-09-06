Агент Фернандеса заявил, что «Волос» не хочет продавать игрока «Спартаку»

Альберт Ботинес, агент полузащитника «Волоса» Пауло Фернандеса, отреагировал на информацию о том, что московский «Спартак» улучшил предложение по трансферу 24-летнего спортсмена.

«Спартак» увеличил предложение до €800 тыс.? «Волос» всё ещё не соглашается продавать Паоло», — приводит слова Ботинеса Sport24.

По сообщениям СМИ, «Волос» требует €1,5 млн у «Спартака» за Фернандеса.

Контракт хавбека с «Волосом» рассчитан до июня 2023 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в €600 тыс.

Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков заявил, что Фернандес будет куплен только по рыночной стоимости.

Ранее сообщалось, что «Спартак» направил «Волосу» улучшенное предложение по трансферу Фернандеса.